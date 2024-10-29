CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Köşkü’nde yapılmasını istediği 29 Ekim resepsiyonunun Beştepe'de yapılacak olmasından dolayı törene katılmayacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı belli oldu. Buna göre parti saat 12.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş başlatacak.
CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarıyla beraber CHP Genel Başkanı Özel de yürüyüşe katılacak. Özel’in yürüyüş başlamadan önce, Birinci Meclis önünde vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
Beştepe'deki resepsiyona katılmayacak
Özel, 15 Ekim'de grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye çağrı yapmış, resepsiyonun Çankaya Köşkü'nde yapılmasını talep etmişti.
Çağrısı karşılık bulmayan CHP Genel Başkanı Özel, saat 19.00’da Beştepe'de düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.