CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Arınç ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yarın Meclis'te bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede güncel siyasi gelişmelerin değerlendirileceği ifade ediliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 22’nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile bir araya gelmesi bekleniyor.
BirGün'de yer alan habere göre ikilinin yarın Meclis’te görüşeceği belirtiliyor.
Görüşmenin ardından tarafların bir açıklama yapması beklenmezken görüşmenin içeriğinin ise “Güncel siyasi gelişmeler” olduğu ifade ediliyor.