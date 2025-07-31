CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, seçimi kaybedersek siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hem hukuki hem de siyasi tüm imkânları zorlayacaklarını söylemişti.

Daha önce "Aday olamazsa en doğru adaya bakılır" ifadelerini kullanan Özel, bu sözlerine canlı yayındaki televizyon programında açıklık getirerek, "Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım" dedi.

"Genel başkan olarak seçim akşamı konuşma yapmak isterim"

SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Kimle kazanıyorsak, o aday olacak. Adayı da tek başıma belirlemeyeceğim. Kendinle ilgili hesaba kitaba düşünce, duyguların ve hırsların, aklın önüne geçmesinden endişe ederim. O yüzden ben sadece iktidarı değiştiren bir partinin genel başkanı olarak seçim akşamı konuşma yapmak isterim. Yapamazsam partiyi kongreye götürür istifa ederim ve siyaseti bırakırım."

"185 bin sandık görevlimizi atadık"

Erken seçim talebini yineleyen Özel, "Sandık görevlilerimize beraber seçime hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam iki buçuk yılı geride bıraktığı tarih olan 2 Kasım belirlendi. Ben diyorum ki 'kötü yönetiyorsun' o da diyor ki 'ben beş yıllık yetki aldım. Erken seçim için 185 bin sandık görevlimizi atadık" dedi.

"Kurultay davası ya reddedilir ya da ertelenir"

15 Eylül'de gerçekleşecek kurultay davası hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "'Şaibeli kurultay' meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil, süreç odaklı. 30 Haziran'da hiçbir şey olmaz dedim. 8 Eylül, 9 Eylül'den bir gün önce partiye operasyon... Dedim ki, kuruluş haftasında mahkeme mi olur? Söyleyin hakime, anlayış gösterir, ileri alır. Eylül'ün 15'ine aldı. Orada bizim avukat arkadaşın dikkatsizliği. Çok net, 15'inde de o mahkeme ya reddedilir, ya ileri bir tarihe ertelenir" diye konuştu.