CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın asgari ücret hedefini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, konuşmasında, "Geride bıraktığımız yılı maalesef ağır sorunlar altında geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Zulmü de gördük, darbeyi de yaşadık, sıkıntıları hep birlikte omuzladık, en yakınlarımızın, evlatlarımızın kayıplarıyla sınandık" dedi.

Bütçe görüşmelerine değinen Özel, "Bu fukaralık bütçesinden, bu sömürü bütçesinden, bu faiz bütçesinden sorumlu tek kişi, gelip de burada bütçesini savunmadı, savunamadı. Allah kimseyi 'verin yetkiyi' deyip yetkiyi alıp, sonra yaptığı bütçeyi Meclis'te savunamayacak bir hale getirmesin" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Meclis Grubumuzun komisyon ve genel kurul performansından memnunum. İktidara hazırlar. Tahmin ediyorum Erdoğan da görüyordur; ben AK Parti'nin performansından da çok memnunum. Muhalefete hazırlar, iktidar perspektiflerini kaybetmişler, yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok, müstakbel bir muhalefet partisi var. Ana muhalefet olabilirler mi bilmem ama muhalefete hazırlar."

CHP Genel Başkanı Özel, şunları ifade etti:

"Bir tarafta sorunu gören, isyan eden, çözüm öneren bir CHP var. Öbür tarafta eleştiriyi ya duymayan ya da duyduğu eleştiriye hakaretle cevap veren; kendilerine verilen 80 dakikalık kürsülerde hakaret eden, ülkenin ana muhalefet partisine muhalefet eden bir partiyle karşı karşıyayız.

Adalet ve Kalkınma Partisi... Meclis Genel Kurulu'nda da, komisyonda da artık psikolojik üstünlük el değiştirmiştir, iktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır."

AK Parti seçmenine seslendi

AK Parti seçmenlerine seslenen Özel, "Siz Tayyip Bey'e yönetsin diye oy vermediniz mi? Yönetiyor. Siz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdiniz, yönettirmiyor. Bu oyunun kuralı; bu tarafa demokrasi, bu tarafa otokrasi olabilir mi? Bir maç sadece bir takım kazanırsa oynanabilir mi? Hakem senin takımının formasıyla sahaya çıksa kazandığın maça sevinebilir misin?" diye konuştu.

Asgari ücret tepkisi

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret ile ilgili mesaj veren Özel, "Bu asgari ücrete gerçekleşen enflasyonu değil, geçen seneki gibi beklenti enflasyonu vermeye hazırlanıyorlar. Asgari ücreti 27-28 bin lira gibi, hatta daha altında tutup, sonra da dönüp işverene Erdoğan 'kefenin cebi yok.' Yani diyor ki, 'O kadar parayı nereye götüreceksin, işçiye ver.' Verecek parası varsa asgari ücreti belirle, insafına kalmadan versin" dedi.