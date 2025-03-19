CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun evine gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu ve ismi geçenler hakkında gözaltına kararı verildi.

Dilek İmamoğlu: Olayın gerçek yüzü er ya da geç ortaya çıkacak

Sabah saatlerinde İmamoğlu'nun gözaltına alınışını anlatan eşi Dilek İmamoğlu, "Sabah sahurdan hemen sonra geldi. Ekrem beyin hazırlanma süreci oldu. Hepsi nazik şekilde görevlerini tamamladı. 7 buçuk gibi görevlerini tamamladılar. Günlerdir sosyal medyada dolaşan kirli bilgilerle bir algı oluşturuluyor. Olayın gerçek yüzü er ya da geç ortaya çıkacak. Ekrem Bey bizi de kendisini de halkına emanet ediyor. Millet er ya da geç bu adaletsizliğin hesabını soracaktır” demişti.

"Özgür Özel İmamoğlu'nun evine gitti"

Halk TV yayınına bağlanan CHP lideri Özgür Özel, yaşananları 'darbe' olarak nitelendirerek herkesi İmamoğlu'na destek olmaya çağırmış, kendisinin de yolda olduğunu söylemişti.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu ile görüştü. Sözcü Gazetesi ziyaretteki o anları paylaştı.

Özel, İmamoğlu ile arasında geçen anıyı anlattı

Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaretinde Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen anıyı paylaştı.

“Ben, 10 gün önce Ekrem Başkan'a -yine böyle bir kötü güne uyandık- ben ona bir ‘günaydın’ mesajı attım. O da bana mesaj attı. Dedi ki, ‘Başkanım, 23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun’ dedi. Yani 23’ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde, bu meseleye duyduğu inancı ifade etti..."