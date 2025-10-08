CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid’e gidiyor

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonal’ın prezidyum toplantısına katılmak üzere yarın İspanya’nın başkenti Madrid’e gidiyor.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, rutin olarak düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için yarın İspanya’nın başkenti Madrid’e gidecek.

Toplantı, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak.

Madrid'e yarın öğle saatlerinde ulaşacak olan Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik edecek.

Özel, akşam saatlerinde başkan yardımcılarının bir araya geldiği akşam yemeğine katılacak.

CHP lideri Özel, 10 Ekim Cuma yapılacak Prezidyum toplantısında katılımcılara hitap edecek. Toplantının gündem maddeleri arasında Sosyalist Enternayonal’ın siyasi gelişmeler hakkındaki tutumu ile 2025 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun çıktıları bulunuyor.

Ayrıca barışın ve uluslararsı kalkınma yardımlarının teşvik edilmesinde çok taraflı iş birliğinin zorlukları, siyasi anlatıların küresel hareketi güçlendirmek üzere nasıl uyumlanacağı konuları gündeme gelecek.

Prezdiyum toplantısının sona ermesinin ardından Özel ikili görüşmelerde bulunacak.

Özel, 11 Ekim Cumartesi, CHP’nin yurt dışında gerçekleştireceği ilk “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek. CHP’nin Brüksel mitingi, 12 Ekim Pazar, yerel saatle 14:00’te Place Jean Rey’de yapılacak.

