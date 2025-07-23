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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. kez Silivri Cezaevi’ni ziyaret edecek. Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’ne bugün 15. ziyaretini gerçekleştirecek. 19 Mart’ta başlatılan operasyonlar kapsamında, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda bürokrat halen Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Özel'in ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunması bekleniyor

İBB’ye yönelik operasyonların üzerinden dört ay geçmesine rağmen iddianame henüz hazırlanmadı. Öte yandan “kent uzlaşısı” iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, “terör” suçlamasıyla yargılandığı dosyada tahliye kararı verilmişti.

Özgür Özel’in Silivri ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunması bekleniyor. CHP’nin İstanbul’un ilçelerinde yaptığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi de bugün Bakırköy’de yapılacak.

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