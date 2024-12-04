  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de kağıdı yırttı! MHP'den sert cevap geldi
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de kağıdı yırttı! MHP'den sert cevap geldi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM Grup Toplantısı sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşma metnini yırtan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Büyükataman, Özel'in bu hareketini “siyasi nezaketten uzak ve provokatif bir tavır” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de kağıdı yırttı! MHP'den sert cevap geldi
Takip Et

Büyükataman açıklamasında, MHP'nin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini savunan duruşundan ödün vermediğini vurgularken, Özel’i siyasette seviyeyi düşürmekle eleştirdi. “Türk milleti, böylesi hamlelerle kime hizmet edildiğini çok iyi bilir” diyen Büyükataman, partisinin Bahçeli'nin liderliğinde kararlı adımlarla yoluna devam edeceğini belirtti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Bahçeli'nin sözleri, büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır." ifadesini kullandı.

"Nezaketsizliğe imza attı"

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

'CHP'nin maskesi düşmüştür'

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Kritik 1 haftaya girildiKadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Kritik 1 haftaya girildiGündem

 

'Yenidoğan Çetesi' davasında ara kararın açıklanması bekleniyor'Yenidoğan Çetesi' davasında ara kararın açıklanması bekleniyorGündem

 

Gündem
MSB duyurdu: Teröre ağır darbe! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Teröre ağır darbe! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kazı alanında çıktı: 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü bulundu
Kazı alanında çıktı: 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü bulundu
16 yıl çalıştığı kuyumcuyu 20 milyon TL dolandırdı, cezaevinde 1 gün kalacak
16 yıl çalıştığı kuyumcuyu 20 milyon TL dolandırdı, cezaevinde 1 gün kalacak
Meclis'te 9-20 Aralık tarihleri arasında ziyaretçi yasağı
Meclis'te 9-20 Aralık tarihleri arasında ziyaretçi yasağı
Prof. Dr. Oğuz Esen: Türkiye 2025’de kronik enflasyon sürecine girebilir
Türkiye 2025’de kronik enflasyon sürecine girebilir
SON DAKİKA... Yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 14 gözaltı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 14 gözaltı daha