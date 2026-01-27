CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü

Görüşmenin ardından iki genel başkan kamuoyuna açıklamalarda bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Halep’e ilişkin “sağduyulu” değerlendirmeleri nedeniyle teşekkür etti. Suriye’deki son gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alındığını belirten Bakırhan, görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini ifade etti.

Bölgede riskli bir sürecin işletildiğine dikkat çeken Bakırhan, iktidarın bu tabloyu görerek sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Siyasi söylemlerde Kürtleri hedef alan ve dışlayıcı bir dil kullanıldığını savunan Bakırhan, başta medya olmak üzere tüm siyasi aktörlere çağrıda bulunarak kırıcı ve ötekileştirici üsluptan uzaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Bakırhan, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'yi konuştuk, bölgeyi konuştuk, kuzeydoğu Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. Siz de takip ediyorsunuz orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Deyim yerindeyse ateşe benzin ile gidenler var. Bir de ateşi soğutmaya çalışanlar var. Biz oradaki çatışmalı şiddetin son bulmasını meselenin diyalog müzakere barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Ama maalesef Türkiye'de sabah akşam Kürt karşıtı propaganda yapıyorlar. Suriye'de sanki demokratik bir zemin var da Kürtler oyunbozanlık yapıyormuş gibi bu koro Kürt karşıtı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Tekrar ediyoruz, Kürtler yaşamış oldukları ülkelerde hiçbir zaman yaşadıkları ülkelere ve komşulara tehdit olmadılar ve bundan sonra da olmayacaklardır. Bu aslında biliniyor. Ama bu konuda bir ezber var ve bunun artık bozulması gerekiyor."

"Savaş ve çatışma getirdiği artık yüzyıldır devam eden bu oyunu bu kısır döngü kırmak gerekiyor"

"Yine Kürtler bölgede yaşadıkları hiçbir ülkenin değerleri ile sembolleri ile bayrağıyla bir sorunları yok olmayacak da. Bunun üzerinden oluşturulan algıları kabul etmiyoruz. Yüzyılları bölgeden çok kirli bir oyun oynanıyor siz de takip ediyorsunuz. Aslında bu oyunu bilmeyen yok. Bölgede halklara isyan ülkelere onları bastırmaz zemini bırakılmış. Savaş ve çatışma getirdiği artık yüzyıldır devam eden bu oyunu bu kısır döngü kırmak gerekiyor. Bunu kırabileceğimize inanıyoruz. Aslında 27 Şubat'ta sayın Öcalan'ın yaptığı çağrı bölgede yüzyıllık bu kısıl döngüyü kaldırmaya yöneliktir. Ama maalesef bu süreçte bir sabotaj gerçekleşti Halep'te bir saldırı gerçekleşti. Orada silahsız günahsız yaşayan Kürtler göç etmek zorunda kaldı. İnsanlar yaşamını yitirdi. Birileri istiyordu ki halklar sürekli çatışsın ama Kürtler Suriye'de Araplarla çatışmak istemedikleri için bir halklar arası çatışma savaşı yaşanmasın diye Halep'i terk ettiler. Bu oyunu görmek gerekiyor büyük ve tehlikeli bir oyun var biz DEM Parti olarak bu oyunun farkındayız umarım ülkeyi yöneten iktidarda halkları karşı karşıya getiren hegemonik güçlerin çıkarına oluşturulan bu zemini görür ve bu oyunların olmaması için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir."

"Suriye'de anayasal güvence sağlanmalı"

Devamla söz alan Özgür Özel de süreci başından beri yakından takip ettiklerini, Suriye ve Türkiye'deki barışı iç içe gördüklerini vurguladı. Suriye'de bir an önce barışın sağlanması gerektiğini kaydeden Özel, bu durumun Türkiye'deki barışı da etkileyeceğini söyledi. Özel, Suriye'deki tüm halkların haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

"İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenlerin işler biraz değişince gerçek yüzlerini gösterdiğini" söyleyen Özel, "Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler mi olmalı; yoksa Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi olmalı?" ifadesini kullandı.

"Mürşitpınar Sınır Kapısı açılmalı"

Kobani'ye ulaştırılacak yardımlara değinen Özel, "Şehirlerin kuşatıldığı zamanda gidecek bu yardımlar doğru yere mi ulaşacak, bundan endişeliyiz. Bu yardımların Kobani'ye ulaştırılmasının dışında çok daha pratik, lojistik olarak da aklın gereği olan bir yol var. Mürşitpınar Sınır Kapısı var. Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılması ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz" dedi.

Bir gazetecinin Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin açıklamalarına işaret etti. Özel, Fethi Bey'in açıklamaları önemli ama MHP adım atmıyor. Fethi Yıldız 'keşke' demesin, kanun teklifini Meclis'e getirsin" dedi.

"IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur falan değildir"

IŞİD tehlikesine dikkati çeken Özel, şunları söyledi; "Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük travmalarında hep IŞİD terörü var. AKP, yeni bir ittifak oluşturmaya niyetlendiği seçimlere giderken, seçimlere 10 ay kala çok istisnai bir yola başvurup Adalet Bakanlığı "kanun yararına bozma" ile ne kadar Hizbullah hükümlüsü varsa, hepsini saldılar. Sonra bir baktık Hüdapar'la bir ittifak kurdular. Anlaşıldı ki Hüdapar'ın talebi o geçmiş dönemlerde operasyonlarla büyük travmalar yaratan Hizbullah hükümlülerinin bir şekilde bırakılması. Şimdi IŞİD'in İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 40'ın üzerinde günahsızı hedef gözetmeksizin taradığı o saldırılardan hükümlü olanlar vardı. Bir anda kanun yararına bozma, olağandışı birtakım gelişmeler hepsi serbest kalmış gitmiş. Bir IŞİD tehlikesi sınırımızın orasında. IŞİD meselesi hepimizin tüylerini diken diken yapan, Yalova'da üç tane polisimizi şehit edenler, yılbaşında eğlence mekanını kana bulayanların Suriye'de rejimle birlikte operasyonlar yapmaları, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının hassasiyeti vardır. IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur falan değildir."