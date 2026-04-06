CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ara seçim temasları için DEM Parti Genel Merkezi’ne gitti. Özel burada DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la görüşecek.

Özel’e Selin Sayek Böke, Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

“Gündemimiz demokratikleşme”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP lideri Özel’in seçim çağrılarına ilişkin "Seçim tartışmaları bizim gündemimizde yok. Partimizin en acil gündemlerinden biri demokratikleşme” açıklamasını yapmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, "CHP'nin böyle bir çağrı yapması onun en doğal hakkıdır. Bu talepten rahatsız değiliz” ifadelerini kullanmıştı.