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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İlhan Şeşen için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Şeşen’in hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İlhan Şeşen için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Şeşen’in hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı paylaştı.

Özgür Özel'den başsağlığı mesajı

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Müzik dünyamızın kıymetli ismi İlhan Şeşen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, sözleriyle, duruşuyla hepimizde kalıcı izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.”

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