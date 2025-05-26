CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İlhan Şeşen için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Şeşen’in hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Şeşen’in hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı paylaştı.
Özgür Özel'den başsağlığı mesajı
Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Özel şu ifadeleri kullandı:
“Müzik dünyamızın kıymetli ismi İlhan Şeşen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, sözleriyle, duruşuyla hepimizde kalıcı izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.”