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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kısa süre önce ikiz kardeşini kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 76 yaşındaki ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda başsağlığı dileklerini iletti.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti

Kardeşini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce telefonla başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de yüz yüze bir ziyaret gerçekleştirerek başsağlığı diledi.

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