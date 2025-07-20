CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bundan 51 sene evvel, Kıbrıs adasına barış getirmek için Başbakanımız Bülent Ecevit’in liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldı" ifadelerine yer verirken şunları söyledi:

"#KıbrısBarışHarekatı’nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

3’üncü Genel Başkanımız Ecevit ile birlikte Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, Fazıl Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı saygıyla yad ediyoruz.

Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak."