CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kurmaylarına Aydın uyarısı: Bu meselenin gündemimizi meşgul etmesine izin vermeyin

CHP MYK, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından ilk kez toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’daki gelişmeleri işaret ederek “Gündemimizi meşgul etmesine izin vermeyin” dedi. CHP’nin Aydın’da özel bir üyelik çalışması yapacağı ifade edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin ardından ilk toplantısını yaptı.

CHP’nin Aydın’da gerçekleştireceği mitingden önce gerçekleşen toplantının gündemlerinden biri Çerçioğlu’nun AK Parti’ye transferiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu transfere ilişkin kurmaylarına, “Bu meselenin gündemimizi meşgul etmesine izin vermeyin” dedi.

"Aydın’a özel parantez açacağız"

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre CHP kurmayları da Özel’e benzer yönde görüş iletti ve “Aydın gündemine çakılı kalamayız” dedi. Aydın’da özel bir çalışma yapılacağına dikkat çeken kurmay, “Üye kampanyamız tüm Türkiye’de devam ediyor. Bu kampanyada Aydın’a özel bir parantez açacağız. Bir dahaki seçimde Aydın’ı geri alırız” dedi.

"Komisyondan çekilmek gibi bir düşüncemiz yok"

CHP’nin gündemindeki başlıklardan biri de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları.

MYK toplantısının ardından kurmaylar, komisyon çalışmalarına ilişkin soruları yanıtlayan Ceren Bayar’a, CHP’nin komisyondaki varlığının önemine dikkat çekti.

Sürecin en başından beri Meclis’i adres gösterdiklerini hatırlatan kurmaylar, ”Komisyondan çekilmek gibi bir düşüncemiz yok” yorumunu yaptı.

"Tabanımıza anlatmakta zorlanıyoruz ama…"

Tabanlarının CHP’nin komisyonda bulunmasına itirazının çok yoğun olduğunu ve zaman zaman anlatmakta zorlandıklarını kaydeden bir CHP kurmayı, “Komisyonda bulunmamızın önemini tabanımıza anlatıyoruz, anlatacağız. CHP’siz olmaz, oradaki yanlışları da bizden duyacaklar, doğruları da” dedi.

