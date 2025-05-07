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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret: Başkan Orhan Turan karşıladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD yöneticileri ile görüşmek üzere İstanbul'daki TÜSİAD binasına geldi. Özel'i TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kapıda karşıladı.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret: Başkan Orhan Turan karşıladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD yöneticileri ile görüşmek üzere İstanbul'daki TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) binasına geldi. Özel'i TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kapıda karşıladı.

Özel'e CHP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

TÜSİAD için ikinci bir iddianame hazırlandı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 5 Mayıs'ta “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla ikinci bir iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, iki ismin adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Suçlamaya gerekçe olarak; Turan ve Aras'ın TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalarda, devam eden soruşturmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmaları gösterildi.

Savcılık, Kartalkaya’daki yangın, İliç’teki maden faciası, kayyum atamaları, tutuklamalar ve depremler gibi olaylara ilişkin eleştirel açıklamaların, “hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkesine aykırı” olduğunu öne sürdü.

Şubat ayında her iki isim "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla da ifadeye çağrılmıştı.

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