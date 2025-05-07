CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltı alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

İki çocuğunu öldürdüğü ve 2020 yılında şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu'nun saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenmişti. Saldırgan önceki gün tutuklandı.

Sosyal medyada "Selçuk Tengioğlu" adına açılan bir hesaptan CHP lideri Özgür Özel'e yönelik tehditler sonrası operasyon düzenlendi. Özel'i tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Özel'i daha önce de sosyal medya üzerinden tehdit eden bir şüpheli de Trabzon'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

Saldırgan tutuklandı

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Saldırgan, sevkinin hemen ardından tutuklandı.

"Önder'e sempati duyduğum için törene katıldım"

Saldırgan, emniyetteki ilk ifadesinde Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğu için törene katıldığını AKM içerisine girmediğini söyledi. Son 2-3 aydır işsiz olduğunu söyledi.

Saldırgan, iki yıldır Beyoğlu'nda bir apartta kalıyordu

2020 yılında İstanbul'a gelen, iki yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu ilk ifadesinde "CHP'den yardım istedim, partili olmadığım için vermediler, sinirlendim" demişti. Tengioğlu'nun CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden destek aldığı ortaya çıktı.

Kaldığı otel mühürlendi, sahibi gözaltına alındı

Tengioğlu'nun Beyoğlu’nda kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Ayrıca gözaltına alınan pansiyon sahibi Osman Akdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Akdemir, Tengioğlu’nun, Beyoğlu Belediyesi’nden gıda ve temizlik malzemeleri için yardım kartı aldığını söyledi.

Protokol çıkışında Özgür Özel'i beklediği kaydedildi

Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü.

Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.

İki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı

Saldırganın 21 yıl önce evlatlarını öldüren 66 yaşında Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Tengioğlu'nun bir çocuğunun ise Tengioğlu'ndan kurtulmak için yurt dışına çıktığı öğrenilmişti.

Saldırganın kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun yurt dışındaki kızının CHP Genel Merkezi'ni arayıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirttiğini aktardı.

Başarır, "Aradı, çok üzgün olduğunu ve yaşadıklarını anlattı. O çocuğumuz da bu adamın mağduru. İki kardeşinin toprağa verdi, kendisi yurt dışına çıktı. O çocuğun tek şansızlığı öyle bir babası olması" dedi.

"Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok"

Tengioğlu'nun kızı Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

“Selçuk Tengioğlu ismi size ne hissettiriyor?” sorusuna Tengioğlu'nun kızı, “Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası" yanıtını verdi.

"Can güvenliğimiz yok"

Tengioğlu'nun kızı "Bu olayı duyduğunuzda ne düşündünüz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz kendisini tanımadık. İsim, soy isim çıkınca kendisi olduğunu tahmin ettik. Zaten bütün çevremize onun öldüğünü söylüyorduk. Evlatlarına bunu yapan insanın başkalarına karşı daha acımalı davranacağını düşünmüyoruz. Başkalarına da zarar vermediğine seviniyoruz. Biz oturduğumuz yeri, hangi şehirde yaşadığımızı belirtmiyoruz. Can güvenliğimiz yok."