CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin kimliğini kullanarak sosyal medyada Özel’i tehdit eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Selçuk Tengioğlu adlı kişi, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırmış ve sonrasında tutuklanmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun adını kullanarak sosyal medya üzerinden Özgür Özel'i tehdit eden şüpheli Fevzi Barın G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Sosyal medyada "Selçuk Tengioğlu" adına açılan bir hesaptan CHP lideri Özgür Özel'e yönelik tehditler sonrası operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrası yakalanan Şüpheli ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü.