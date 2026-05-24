CHP Genel Merkezi önünde bir araç kalabalığın arasında kadına çarpıp kaçtı

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde gece yarısında tansiyon yükseldi.

CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı.

Gerginlik gün içinde sürerken CHP Genel Merkezi önünde bir aracın hızla kalabalığın arasına girip bir kadına çarpıp kaçtığı görüldü.

Polis, tahliye için binaya girdi

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

Özel: Geri almak için çıkıyoruz

Özgür Özel, icra müdürlüğü memurlarının polis müdahalesi sonrası parti genel merkezine girişinin ardından Genel Merkez'den ayrıldı. Özel çıkışta yaptığı açıklamada, "Baba ocağından kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak için çıkıyoruz" dedi.