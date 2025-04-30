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CHP Genel Merkezi’nde dev 1 Mayıs afişi: Ya adalet ya sefalet

CHP Genel Merkezi binasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla “Ya adalet ya sefalet” yazılı dev afiş asıldı.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Genel Merkezi’nde dev 1 Mayıs afişi: Ya adalet ya sefalet
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CHP’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı hazırlıkları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in, parti genel merkezinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenleyeceği basın açıklaması öncesinde, parti binasına dev "1 Mayıs" afişi asıldı.

Afişte, "Ya adalet ya sefalet" yazısı yer aldı.

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