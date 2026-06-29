CHP Genel Merkezi'nde işten çıkarmalar: Parti yönetimi ve işsiz kalanlar ne diyor?

21 Mayıs'ta mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, genel merkezde çalışan personelden bazılarını işten çıkarması partide tartışma yarattı.

Toplu işten çıkarmalar, Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs'ta başladı ve sonraki haftalarda aralıklarla devam etti.

CHP'de çalışanlar hem parti kadrosunda sendikalı olarak hem de taşeron şirketler üzerinden istihdam ediliyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, taşeron ve kadrolu olmak üzere toplam 58 çalışanın işine son verildiğini söyledi.

Tez-Koop-İş Sendikası ise sendikaya üye 120 çalışandan 42'sinin işten çıkarıldığını belirtti.

Bazı çalışanlar hukuki süreç başlattıklarını doğruladı.

Gül Çiftçi: 'Uzun yıllar çalışanlar da işten çıkarıldı'

Özgür Özel döneminde CHP'de Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Gül Çiftçi, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "2023 kurultayının ardından işe alınan herkesin işten çıkarıldığını" savundu.

Gül Çiftçi, parti fotoğrafçısından iletişim uzmanlarına, üye yazım personelinden sekreterlere kadar, uzun yıllardır CHP'de çalışan bazı isimlerin de görevden alındığını söyledi.

Çiftçi, bazı çalışanların "yüz kızartıcı suç işlemiş gibi değerlendirilerek" tazminatsız işten çıkarıldığını, bazılarına ise "işe iade davasından vazgeçmeleri şartıyla" tazminat teklif edildiğini öne sürdü.

Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanamadı.

Çiftçi, kendi yönetimleri döneminde partiye gereksiz personel alındığı iddialarını ise reddetti, "Bunu ciddiye almıyorum. Biz partinin parası boşa gitmesin diye mitingleri bile sahne kurmadan yapan bir ekiptik" dedi.

CHP yönetimi: 'İhtiyaç fazlası personel vardı, disiplin sorunları tespit edildi'

CHP yönetimi ise işten çıkarmaların gerekçesini "personel fazlalığı" ve "disiplin sorunları" olarak açıklıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel döneminde, genel merkezdeki kadrolu çalışan sayısının 94'ten, 40'ı taşeron olmak üzere, 179'a yükseldiğini söyledi.

Müslim Sarı, işten çıkarılanların bir kısmının emeklilik nedeniyle, bir kısmının ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kapatılması sonucu işsiz kaldığını belirtti.

Sarı, bazı çalışanların ise "sosyal medya paylaşımları, disiplin sorunları veya verilen işi yerine getirmeme" gerekçesiyle işten çıkarıldığını savundu.

"Sözleşme kapsamında suç işleyenlere tazminat ödenmiyor. Suç işlediğini düşündüğümüz ve bu şekilde işten çıkarttığımız çalışanların tazminatları ödenmedi. Ama onlar tabii ki hukuk yoluna başvuracaklar" diyen Sarı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar dışında işten çıkarılan çalışanlara yüklü miktarda tazminat ödendi. 2 milyon liranın üzerinde tazminat alan arkadaşlarımız var."

BBC Türkçe'nin ulaştığı CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç ise partideki işten çıkarmalarla ilgili olarak, "Yöneticileri ilgilendiren bir konu olduğu için ben bilgi veremem. Biz sadece çalışanız; bizim yöneticilerimizle, genel başkan yardımcılarımızla görüşmeniz gerekiyor" dedi.

Kuşoğlu: 'Bu süreçte yanlışlıklar olduğunu da kabul ediyorum'

BBC Türkçe'ye konuşan CHP'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise işten çıkarmaların önemli bölümünün göreve başlamasından önce gerçekleştiğini söyledi.

Bülent Kuşoğlu, "İşten çıkarılmaları doğru bulmak, tasvip etmek mümkün değil. Fakat maalesef ihtiyaçtan fazla sayıda personel vardı" dedi.

Kuşoğlu ayrıca bazı çalışanlar arasında "kendi içinde gruplaşma ve güvensizlik" yaşandığını, bunun da süreci zorlaştırdığını söyledi:

"Personelin bir kısmı maalesef bu süreçte kendi içerisinde bölünmeye başladı. 'Ben o kişiyle çalışmam, o eskiden şu kişinin sekreteriydi, şoförüydü, bilgi aktarır' şeklinde, olmaması gereken şeyler yaşandı.

Bunun sonucu olarak maalesef, istemeden de olsa, bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmamız gerekti. Ben üzülüyorum. Bu süreçte yanlışlıklar olduğunu da kabul ediyorum...

Sendika başkanıyla da görüştüm. Birçoğunu aslında tazminatsız olması gerekirken, tazminat ödeyerek çıkardık. Çok da yüksek ücretler olmasına rağmen tazminatlarını ödüyoruz."

'Belirsizlik ve güvensizlik hakimdi, en zoru kimsenin bizimle konuşmamasıydı'

CHP Genel Merkezi'nde 2,5 yıl çalışan ve haberde isminin değiştirilmesini isteyen Merve, işten çıkarılan üçüncü grup içinde yer aldığını söyledi.

Merve, yönetim değişikliğinin ardından çalışanlar arasında "belirsizlik ve güvensizlik" yaşandığını, herkesin "Sıradaki ben miyim?" kaygısı taşıdığını belirtti.

Merve, CHP Genel Merkezi'nde açık olan bazı televizyon kanallarının değiştirildiğini ve yeni gelen bazı kişilerin parti içindeki isimler hakkında olumsuz ifadeler kullandığını öne sürdü.

Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanamadı.

Merve, işten çıkarıldığını cep telefonuna gelen SGK bildirimiyle öğrendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir gerekçe sunulmasını beklerdim. Ama yüz yüze konuşulmadı, hiçbir açıklama yapılmadı. En ağır gelen de buydu. O kadar emek verdik ve yüzümüze bile bakılmadı."

İşten çıkarılan personelin önemli bölümünün hukuki süreç başlattığını belirten Merve, kendisinin de işe iade davası açtığını söyledi.

'Maaş beklerken işsiz kaldığımızı öğrendik'

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde 1,5 yıl çalışan ve haberde isminin değiştirilmesini isteyen Begüm ise bayram arifesinde maaş ödemesi yapılacağı beklentisiyle iş yerine gittiklerini ancak işsiz kaldıklarını öğrendiklerini söyledi.

İşten çıkarılmaların "gruplar halinde ve gerekçe belirtilmeden" yapıldığı için "çok yıpratıcı ve gurur kırıcı" olduğunu belirten Begüm, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde işten çıkarılan çaycı da vardı, tuvaleti temizleyen insan da vardı, bina temizliğinden sorumlu olan da vardı" dedi ve ekledi:

"Bunlar asgari ücretin olsa olsa biraz üstünde para alan insanlardı, herkes aynı belirsizliği ve gurur kırıcı süreci yaşadı.

En kötüsü, neden işsiz kaldığınızı bilmiyorsunuz çünkü hiçbir gerekçe sunulmuyor. Hepimiz sadece işimizi yapmaya çalışan insanlardık."

Begüm, işten çıkarılan pek çok çalışan gibi kendisinin de işe iade davası açtığını söyledi.

Özel ne dedi, Sarı'nın yanıtı ne oldu?

Özgür Özel, 2 Haziran'daki CHP Meclis Grup Toplantısı'nda işten çıkarmaları eleştirmişti.

Özel, kendi döneminde yalnızca iki kişinin işine son verildiğini, onlara da başka kurumlarda aynı şartlarda iş teklif ettiğini söylemişti.

Özel, CHP'de uzun yıllardır çalışan ve "diğer genel başkanlarda da emeği olan" bazı personelin bile tazminatsız işten çıkarılmasını eleştirmişti.

Müslim Sarı ise Özel'in eleştirisi karşısında, bu süreçte yaşananların öncekilerden farklı olduğunu söyledi.

Sarı, "Personel duvara genel başkan ile ilgili şeyler yazıyorsa, sosyal medyada hakaret ediyorsa biz bu personeli nasıl tutacağız? Bundan önceki devir teslimlerde böyle olaylar mı oldu?" dedi.

"Sayın Özgür Özel geldiğinde, mevcut çalışanlar hain Özgür Özel diye duvarlara yazı mı yazdı? Sosyal medya paylaşımları mı yaptı? Hangi gerekçeyle çıkartacaksın zaten?" diye konuşa Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neticede siz, CHP'nin tüzel kişiliğini temsil eden bir genel başkan ve yönetim kadrosunun söylediklerini yapmıyorsunuz. Nasıl tutacağız bu arkadaşları?"

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, CHP Genel Merkezi"nde işten çıkarmaların devam edeceğine yönelik endişeler sürüyor.