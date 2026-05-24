CHP Genel Merkezi'nde sıcak saatler: Yabancı basın gelişmeleri nasıl izliyor?

Son iki gündür yabancı basında CHP’deki “mutlak butlan” krizi, yalnızca bir parti içi hukuk tartışması olarak değil; Türkiye’de muhalefetin geleceği ve siyasi istikrar açısından kritik bir gelişme olarak ele alınıyor.

Öne çıkan çerçeve genel olarak şu:

“Muhalefete yargı müdahalesi”, “CHP’de liderlik krizi”, “Erdoğan karşısındaki en güçlü siyasi yapının sarsılması”, “Türkiye’de demokratik gerilimlerin artması."

Euronews

Euronews haberi doğrudan “siyasi türbülans” ve “muhalefete yönelik yeni baskı” diliyle verdi.

Haberde, Özgür Özel’in seçildiği 2023 kurultayının iptal edilmesinin CHP’de büyük bir kriz yarattığı belirtilirken, eleştirmenlerin bunu “siyasi motivasyonlu bir girişim” olarak gördüğü aktarıldı.

Ayrıca piyasalardaki sert düşüşe de dikkat çekildi.

Reuters

Reuters bugün geçtiği haberinde, çevik kuvvetin CHP Genel Merkezi’ne müdahalesini uluslararası okuyucuya “Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskının yeni aşaması” şeklinde sundu.

Biber gazı kullanan çevik kuvvet polisinin, CHP yönetimini çıkarmak için ana muhalefet partisinin merkezine girmesinin siyasi krizi daha da derinleştirdiğini yazdı.

Haberde Özgür Özel cephesinin kararı “yargı darbesi” diye nitelendirdiği vurgulandı. Reuters ayrıca CHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki en güçlü muhalefet odağı olduğunun altını çizdi.

NBC News

Amerikan NBC News, CHP'nin genel merkez binasına yönelik müdahaleye ilişkin haberinde “CHP üyeleri ile partinin mahkeme tarafından atanan yeni yönetimi arasındaki çatışmanın sonu şiddetli oldu” ifadelerini kullandı.

Haberde “Pek çok gözlemciye göre CHP’ye karşı çoğunlukla yolsuzluk iddialarıyla açılan davalar, bir sonraki seçim öncesi partiyi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor” denilirken “mutlak butlan” kararı sonrası partinin büyük çoğunluğunun Özgür Özel’in arkasında durduğunu yazdı.

The New York Times

The New York Times, CHP’deki “mutlak butlan” kararını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerine yönelik baskısının yeni halkası olarak değerlendirdi.

Gazete, Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararıyla tartışmalı hale gelmesini “muhalefeti zayıflatabilecek kritik bir gelişme” diye yorumladı.

Haberde özellikle CHP’nin yerel seçim başarısından sonra yaşanan sürecin dikkat çektiği ve kararın Türkiye’de demokrasi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı vurgulandı.

The Guardian

The Guardian haberinde Ankara’daki mahkeme kararının CHP’de ciddi bir liderlik krizine yol açtığını yazdı.

Gazete, Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasının muhalefet çevrelerinde “siyasi müdahale” olarak görüldüğünü aktarırken, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gece nöbeti ve polis gerilimine geniş yer verdi.

Haberde ayrıca Ekrem İmamoğlu süreciyle birlikte muhalefete yönelik baskının arttığı yorumları öne çıktı.

The Jerusalem Post

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberinde, “Ankara’daki CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin muhalefet lideri Özgür Özel’i görevden alması sonrası çatışmalar patlak verdi. Erdoğan baskısını artırırken siyasi kriz derinleşiyor” denildi.

Haberde “Özel’in görevden alınması, iktidardaki AKP’nin yargıyı kullanarak muhalefeti hedef almasının son halkası oldu” ifadeleri kullanılırken polisin genel merkeze müdahalesi öncesi 'bazı kişilerin provokasyon yaratmak için bölgeye gönderildiği'" belirtildi.

BBC News

BBC’nin bugün ajans kaynaklı verdiği haberlerde, mahkemenin CHP yönetimini geçersiz saymasının Türkiye’de yeni bir siyasi belirsizlik yarattığı belirtildi.

BBC çizgisindeki değerlendirmelerde CHP’nin Türkiye’nin ana muhalefet gücü olduğu hatırlatılırken, parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden yönetime dönme ihtimalinin tartışıldığı aktarıldı.

Haberde muhalefetin kararı “yargı müdahalesi” olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Deutsche Welle Türkçe

DW, daha çok “bundan sonra ne olacak?” sorusuna odaklandı.

Son birkaç gündür analizlerinde de; kararın hukuki etkileri, Kılıçdaroğlu’nun geçici dönüş ihtimali, CHP’nin yeniden kurultaya gidip gitmeyeceği, parti içinde bölünme riski öne çıkarıldı.

AnewZ

Azerbaycan kanalı AnewZ, gelişmeyi “Türkiye’de siyasi tansiyonu yükselten karar” olarak servis etti. Özellikle “mahkemenin fiilen muhalefet liderini görevden aldığı” ifadesi dikkat çekti.

SBS Turkish

Avustralya merkezli SBS Türkçe ise gelişmeyi “CHP’de deprem” başlığıyla verdi ve kararın yalnızca parti içi değil, Türkiye siyaseti açısından sistemik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Demócrata

İspanyol Demócrata gazetesi, “Türk polisi, Ankara’daki ana muhalefet partisinin genel merkezine baskın düzenledi” başlığıyla verdiği haberinde “Bu, partinin sistematik taciz olarak tanımladığı süreci zirveye taşıdı” ifadelerini kullandı.

Agenzia Nova

İtalyan ajansı Agenzia Nova, “muhalefette deprem” ifadesini kullandı.

Haberde CHP’nin yerel seçim başarısından sonra yaşanan bu krizin, muhalefetin ivmesini zayıflatabileceği yorumu yapıldı.

Yabancı basında ortak dikkat çeken noktalar

Birçok uluslararası yayın şu dört noktayı özellikle vurguluyor:

• CHP’nin 2024 yerel seçimlerinden sonra yükselişte olması

• Özgür Özel yönetiminin Erdoğan’a karşı ana alternatif olarak görülmesi

• Kararın “hukuki mi siyasi mi?” tartışmasını büyütmesi

• Kılıçdaroğlu’nun dönüşünün parti içinde yeni çatışma yaratma ihtimali

Yabancı basın CHP’deki gelişmeyi sıradan bir iç çekişme değil, Türkiye’de muhalefetin kurumsal geleceğini etkileyebilecek büyük bir kırılma olarak görüyor.