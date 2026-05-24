CHP Genel Merkezi’nde "tahliye" gerginliği | CHP'li Emir: İçişleri Bakanı ile görüşeceğiz

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde gece yarısında tansiyon yükseldi.

CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı.

İşte gün içinde yaşananlar:

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup kapıların açılması için parti binası önüne yürüdü. Grupla, bina önünde bekleyenler arasında arbede yaşandı. Henüz beklenen tahliye tebligatı yapılmazken, genel merkez binası önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Özgür Özel'den gerginliğe dair açıklama

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine "Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.

Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

Fakat bugün sabah 07:00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkezimizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"Genel merkezin teslimini talep ederiz"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, “Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” dedi.

Emniyet'e talimat verildi, CHP Genel Merkezi boşaltılacak

Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği şu açıklamada bulundu;

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Özel ve Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme yaptığını açıkladı.

Fakat bazı gazeteciler bu görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun belirlediği isimlerin saat 14:00'te görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Özel tarafından Murat Emir, Suat Özçağdaş; Kılıçdaroğlu tarafından ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın istişare için görevlendirildiği belirtiliyor.

İcra memurları CHP Genel Merkezi'nde

İcra memurlarının tebliğ için CHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

CHP Milletvekili Murat Emir, icra memurlarıyla yaptığı görüşmede tebligatın kapıdan yapılması yönünde talepte bulunduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun "Bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi" savundu.

Sönmez'in açıklaması şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."

CHP'li Murat Emir İçişleri Bakanı ile görüşecek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi:

"Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışmış, sandığımız kaçırmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle zorla zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışmıştır.

Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olduğunu üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndedeki siyasal rejimine altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.

CHP’nin yükselişini anlayamayanlar, iktidar yürüyüşün önüne geçemeyenler cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler bu saldırı hukuksuztur haksızdır dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Biz bunlara söylerken, bir yoldan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi bu demokrasi krizine olabilecek en az hasarlı atlatmanın çarelerine bıktık. İletişim kurmaya çalıştık.

Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultayı tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir sandığı kaçırılmasıdır çok partiler rejimin yok edilmesidir, dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.

Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı ancak belge ve istiyor istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntulari ile sabahın köründe göstererek adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnci ile bu saldırı girişimini püskürttüük ve yeni bir uzlaşı arayisi içerisindeyiz.

Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’li ilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inan inanıyoruz.

Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve biraz da gideceğiz görüşlerimizi taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktarcağız.

Sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memuruumuza en ufak annenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersini demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adamın olacağı çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz."

CHP'li il belediye başkanlarından Özel'e destek

CHP'li il belediye başkanları, ortak açıklama yaparak Özgür Özel'e desteğini açıkladı.

Belediye başkanlarının ortak açıklamasında, "İl Belediye Başkanları olarak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız" denildi.

Kurultay çağrısı yapılan açıklamada, "Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanları da destek vermişti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları da dün Özgür Özel ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır" denilmişti.

Mutlak butlan kararı hakkında yapılan değerlendirmede, "'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

Özgür Özel'e destek verilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" çağrısı yapılmıştı.