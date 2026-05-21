CHP Genel Merkezi'ndeki Kılıçdaroğlu portresi parçalandı

2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.

CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nun, "Sorunu beraber çözmek için Özel'i arayacağı" açıklandı.

Genel merkezde toplanma çağrısı yapıldı

CHP'den parti üyelerine gönderilen mesajda, "Partimizin tüm üyelerini ve tüm örgütümüzü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla genel merkezimize davet ediyoruz" denildi. CHP'li tüm milletvekillerinin de Özgür Özel tarafından genel merkeze çağırıldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun portresi parçalandı

CHP Genel Merkezi'nde toplanan partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun portresi indirip, parçaladı. Partililer “Hain Kemal” sloganları attı.