CHP Genel Merkezi’ndeki tahliyeden yeni görüntüler ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne dün yapılan polis baskını sırasında binanın tahliye edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne binanın boşaltılması için dilekçe yazmıştı.

Bunun üzerine dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ablukaya alarak giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, daha sonra CHP'lilere müdahale ederek genel genel merkeze girdi.

İlk önce alt katlarda bulunanları çıkarran polis ekipleri, daha sonra Özgür Özel'in 12'nci katta bulunan makam odasına çıktı.

Özel, tahliye kararı kendisine tebliğ edilmeden önce katta bulunan kadın parti yetkililerini asansöre kadar eşlik ederek uğurladı. Bu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.