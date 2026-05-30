CHP Genel Merkezi'nden "Güvenpark" açıklaması: Yasaklanması için valiliğe başvurmadık

CHP, bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı düzenleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark'ta halkla bir araya gelecek.

CHP Genel Merkez yönetimi, Güvenpark'taki programın yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "CHP yönetiminin Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" denildi.

Ne oldu?

İstinaf mahkemesi, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 2023'te yapılan CHP kurultayını iptal etmişti. Karar kesinleşinceye kadar da kurultay öncesi yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve gelmesine karar vermişti.

22 Mayıs'ta alınan karar, Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmişti. Özel ve ekibi ise mutlak butlan kararına karşı Genel Merkez binasından ayrılmama kararı almıştı.

23 Mayıs cumartesi gece başlayan 'CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi' gerilimi pazar günü de devam etti. 24 Mayıs Pazar günü CHP Genel Merkez binası polis müdahalesiyle tahliye edildi. Özel ve beraberindekiler binadan çıktıktan sonra Meclis'e yürüdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in CHP Genel Merkezi'nden Meclis'e yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.