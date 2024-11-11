  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Giresun İl Başkanı Doktor Şenyürek saldırıya uğradı
Takip Et

CHP Giresun İl Başkanı Doktor Şenyürek saldırıya uğradı

CHP Giresun İl Başkanı Doktor Gökhan Şenyürek, bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, hasta yakını gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Giresun İl Başkanı Doktor Şenyürek saldırıya uğradı
Takip Et

Giresun'da özel bir hastanede sünnet edilen çocuk, operasyonun ardından yataklı servise götürüldü. Ardından çocuğun babası A.A.K. ile CHP Giresun İl Başkanı da olan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı. Öte yandan Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştuİBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştuGündem

 

CHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücretin en az 30 bin lira olması için her türlü mücadeleye hazırızCHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücretin en az 30 bin lira olması için her türlü mücadeleye hazırızGündem

 

Gündem
İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti
Öldürülen kadınları suçlamıştı! Protesto sonrası Latif Aydemir meclisi terk etti
Öldürülen kadınları suçlamıştı! Protesto sonrası Latif Aydemir meclisi terk etti
İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştu
İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştu
CHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücretin en az 30 bin lira olması için her türlü mücadeleye hazırız
CHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücretin en az 30 bin lira olması için her türlü mücadeleye hazırız
MHP'den dikkat çeken paylaşım: Bahçeli, genel merkez önüne ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’ dikti
MHP'den dikkat çeken paylaşım: Bahçeli, genel merkez önüne ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’ dikti
DP'de kriz! Enginyurt ve Uzun'dan tepki: Oldubitti ile karar alındı, görev almayacağız
DP'de kriz! Enginyurt ve Uzun'dan tepki: Oldubitti ile karar alındı, görev almayacağız