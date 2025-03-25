CHP gösterilere yönelik polis müdahalesine ilişkin araştırma önergesi verdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iki ayrı araştırma önergesi sundu.

Kılıç, ilk araştırma önergesinde, 19 Mart 2025 tarihinde başlayan ve yurt genelinde devam eden kitlesel protestolara yönelik orantısız müdahale ve kötü muamele olaylarının araştırılmasını istedi.

Kılıç, ikinci araştırma önergesinde de aynı kapsamdaki protestolar kapsamında avukatlara yönelik olarak gerçekleştirilen müdahalelerin araştırılmasını istedi.

"Halk Anayasal hakkı kullanıyor"

Kılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanma süreci, üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun kalabalık kesimleri tarafından yurt genelinde yapılan eylemlerle protesto ediliyor. Halk, Anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanmak üzere kent meydanlarında barışçıl gösteriler düzenliyor.

Protestolar ‘Sokak terörü’ denilerek kriminalize ediliyor

Vatandaşlarımızın Anayasal haklarını kullanmaları; yöneticiler tarafından hoşgörü ile karşılanması gerekirken maalesef tam tersi bir tablo ile karşı karşıya bırakıldık. Cumhurbaşkanı ‘sokak terörü’ diyerek, insanların demokratik hak mücadelelerini kriminalize etti. Ardından İçişleri Bakanı olaylar için ‘müsamaha gösterilmeyecektir’ ifadesini kullandı.

"Anayasal hakkı kullanma orantısız güçle karşılık buldu"

Yöneticilerin yaptığı açıklamalarla birlikte, vatandaşlarımızın Anayasal haklarını kullanma girişimleri maalesef orantısız güçle karşılık buldu. Hatta çoğu zaman kötü muamele olarak değerlendirebileceğimiz muamelelere maruz kaldılar.

"Olaylarda çok sayıda gösterici yaralanmıştır"

Vatandaşlarımızın barışçıl gösteri ve yürüyüşlerine TOMA’lar üzerinden tayzikli su sıkılarak, biber gazı sıkılarak, göstericilerin üzerine plastik mermi atılarak, jopla ve fiziksel yolla müdahale edilmiştir. Olaylarda çok sayıda gösterici yaralanmıştır. Olaylarda çok sayıda gösterici de gözaltına alınmıştır. Göstericiler gerek protesto alanlarında, gerek gözaltına alınırken, gerekse de gözaltı araçlarında kötü muameleye maruz kaldıklarını bildirmişlerdir.

"Barışçıl gösteri düzenleyen gençlerimize orantısız güç kullanılmıştır"

Kolluk kuvvetlerinin barışçıl gösteri düzenleyen gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik müdahalesi, Anayasa Mahkemesi kararları ışığında da değerlendirildiğinde kesinlikle ‘orantısız güç kullanımı’ boyutuna varmıştır. Hatta bu müdahaleler kötü muamele yasağını da ihlal eder niteliktedir. İnsanların toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme hakkı Anayasal ve demokratik bir haktır. Vatandaşlarımızın Anayasal haklarını kullanırken uğradıkları orantısız müdahale ve kötü muamele olaylarını asla kabul edilebilir bulmuyoruz.

"Sokağa çıkan avukatlar da açıkça hedef haline getirildi"

Öte yandan protesto ve gösteri olayları sırasında müvekkillerinin yanında yer alan, olay yerlerinde delil toplayan ya da sadece demokratik haklarını kullanmak için sokağa çıkan avukatlar da açıkça hedef haline getirilmiştir. Çok sayıda avukat sokaklarda gözaltına alınmış, polis müdahalesine maruz kalmış, yaralanmış, ev baskınlarıyla evlerinden gözaltına alınmış ya da iş yerleri olan Adliyelere alınmamıştır. Bu ve benzeri uygulamalar ile avukatların görevlerini yapmaları engellenmiştir. Avukatlara yönelik bu uygulamalar sadece bireysel bir hak ihlali değil savunma hakkında yönelik saldırıdır. Avukatların mesleklerini özgürce ifa edebilmeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Avukatların özgürce görevlerini ifa edebilmeleri savunma hakkı ve hak arama hürriyetinin devamının teminatıdır. Avukatların yani savunma makamının güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Savunma tehlikedeyse, adalet de tehlikededir.

"Kötü muamele olayları araştırılsın"

Öncelikle iktidar mensuplarının demokratik haklarını kullanmak isteyen halkımızı kriminalize eden söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyorum. Kolluk kuvvetlerine çağrım, suç işlemekten vazgeçin, çocuklarımızı rahat bırakın. Tüm siyasi partilere de Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan binlerce yurttaşa yönelik olarak kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı ve kötü muamele olaylarının araştırılması, faillerin belirlenmesi, olaylarda sorumluluğu olan kamu görevlilerinin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla verdiğimiz Araştırma önergesine destek vermeleri çağrısında bulunuyorum.Gençlerimiz bizimdir, yarınlarımız bizimdir. Hep beraber demokrasi mücadelemize sahip çıkacağız.”