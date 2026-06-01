CHP Grubu, Meclis Başkanlığı'na "Grup Toplantısı" başvurusu yaptı

CHP Meclis Grubu, yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başanlığı'na başvuruda bulundu.

BirGün'ün aktardığı habere göre yapılan başvuruda, Özgür Özel'in saat 13:30'da konuşma yapacağı belirtildi.

Özgür Özel, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da zaten. CHP Grubu burada. Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla grup toplantısı yapabilir. 13:30’daki Grup Toplantısı ilan edildiği gibi yarın yapılacak" ifadelerini kullandı.

CHP’nin başına mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, Grup Toplantısı'nın tarihinin henüz belirlenmediği belirtilirken, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” denimişti.