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CHP Grubu'ndan Meclis Başkanlığı'na "Grup Toplantısı" başvurusu

Özgür Özel'in yarın CHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapacağını açıklamasının ardından CHP Meclis Grubu da TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda saat 13:30'da Özgür Özel'in konuşma yapacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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CHP Grubu'ndan Meclis Başkanlığı'na "Grup Toplantısı" başvurusu
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CHP Meclis Grubu, yarın Özgür Özel başkanlığında CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda konuşacağının belirtilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek Meclis Grup Toplantısı'na katılacağını ve konuşma yapacağını açıkladı. CHP Meclis Grubu'nun da Grup Toplantısı'nın yapılması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuruda saat 13:30'da Özgür Özel'in konuşma yapacağı belirtildi.

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