CHP Grup Başkanvekili Altay’dan ‘seçim’ açıklaması

ANKARA (EKONOMİ)

Seçimlerin ertelenmesine ilişkin tartışmaları değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Altay, Meclisin milletten aldığı yasama yetkisinin son 124 gününde olunduğunu belirterek, “Bak Erdoğan senin milletten aldığın yürütme yetkisinin 124 günü kaldı, 125’nci gün o yetki senin değil milletin. Depremin ağır sonuçları yürütmenin beceriksizliği, yürütmenin ihlali iken seçimi erteleyerek hesap vermekten kaçamazsın hesabı millete vereceksin, ister 14 Mayıs’ta ister 18 Haziran’da.” dedi.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Altay, “Memleket ve millet ağır yara almış millet yarasını kimin saracağını belirlemelidir, millet yaraların kimin saracağına karar vermelidir. Sen, YSK üzerinden seçimleri erteleyerek bu kararın önüne geçemezsin. Kusurlarını seçimlere sarılıp bir yıl erteleyerek örtemezsin. Seçimi erteleyerek milletin kantarına çıkmaktan kaçmak için depremi mazeret olarak kullanamazsın.” diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu’na da seslenen ve daha 4 aylık bir zaman olduğunu söyleyen Altay, “ Kimse ipe un sermesin kimse kaçmasın seçimin zamanında yapılması gerekiyor.” dedi.