CHP Grup Başkanvekili Emir: Komisyon raporuna demokrasi şerhini düştük

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

Nihai rapor, komisyon üyelerinin oylamasına sunuldu. Rapor, 47 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oy ile kabul edildi. AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeniyol ile CHP'den 10 vekil kabul oyu verirken rapora "hayır" oyu veren isimler ise Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Ahmet Şık ve Emek Partisi'nden (EMEP) İskender Bayhan oldu. 51. üye DP'li Haydar Altıntaş üyelikten 25 Kasım 2025 tarihinde ayrılmıştı. CHP'li Türkan Elçi ise çekimser oy kullandı.

CHP'li Emir: Demokrasi şerhi düştük

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon raporuna demokrasi şerhini düştüklerini ifade etti.

Emir, şunları kaydetti:

"İktidarın ideolojik diliyle yazılmak istenen komisyon raporuna, CHP'nin kararlı duruşu ile demokrasi şerhini düştük!

Kayyum garabetinin bitmesi, AYM ve AİHM kararlarının eksiksiz uygulanması ve adil yargılanma esaslarının rapora girmesini sağladık.

Raporun lafta ve rafta kalmaması için sonuna kadar takipçisiyiz!"