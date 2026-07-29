CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP'den 200 belediye başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde YENİ Parti'ye katılım sürecine de değindi. Günaydın, partiye üye olmak isteyen isimlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirterek, üyelik başvurularının titizlikle değerlendirildiğini ve bu kapsamda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

YENİ Parti'de üyelik hazırlıkları hız kazandı

Günaydın, açıklamasında Yeni Parti'ye katılım sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek, üyelikler için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Açıklamasında, Yeni Parti'ye geçişlerin önümüzdeki süreçte devam edeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"200 belediye başkanı CHP'den istifa etti"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, açıklamasında 200 belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini ifade etti.