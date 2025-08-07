CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı’nı ziyaret etti

Bilecik programı kapsamında önce CHP Bilecik İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Ali Özdemir ve partililerle bir araya gelen Gökhan Günaydın, daha sonra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşken, CHP Parti Meclisi üyesi Canan Taşer ve İstanbul Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Esim Fatma Temel ile birlikte Subaşı’na destek ziyaretinde bulundu.

"Başarılı olmayan kadın belediye başkanımız yok"

CHP’li belediye başkanlarının yaptığı çalışmalara değinen Günaydın, Subaşı’nın da Bilecik’te büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılaştığını belirtti. Günaydın, şunları söyledi:

“Şunu samimiyetle söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ortalaması, memnuniyet açısından yüzde 58’i bulmuş durumda. Tabii ki bu çok güzel bir durum. Diğer yandan kadın belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde daha büyük bir başarı var. Bunun istisnası yok. Başarılı olmayan kadın belediye başkanımız yok. Bilecik özeline geldiğimizde tabii ki geçen dönemden bu yana birçok durum yaşandı. Siyasetteki dalgalanmalar önemli ölçüde yansıdı. Ama bütün bunlar siyasette büyük bir tecrübe kazanılmasını sağladı hem de mücadelenin halk tarafından fark edilmesini sağladı. Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı bu sınavları büyük bir başarıyla geçti. Hem sizi hem de ekibinizi kutluyorum.

Son dönemde içine dahil olamasak da izleyip canımızı sıkan bazı durumlar oldu. Geçmişten kalan ciddi sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Bu sorunları da çözmeye çalışırken çok haksız müdahalelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Devletin devlet olma vasfını önemli ölçüde yitirmesi burada maalesef tabloya yardımcı olmuyor. Özellikle bir başka ilçenin Ticaret Odası Başkanı’nın Bilecik Belediye Başkanı'na söylemeye cüret ettiği sözler gerçekten 'Buraya gelip bu adama haddini bildirmek lazım' diyen bir his yaratılmasına neden oldu. Burada bütün Bilecik’in sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil diğer siyasal partilerin de belediyesini ve başkanını desteklemesi bizim açıdan son derece önemli bir gelişme olmuştur. Bu konuların da çözüleceğine inanıyorum.

"Hiçbir belediye başkanımız yalnız değildir"

Önümüzde yerel seçimlere uzun bir süre var. Yerel seçimlerden önce mutlaka bir genel seçim yaşayacağız. Genel seçimi başarıyla geçmek bizim için çok önemli. Ancak genel seçim için de belediyelerin de başarılı olması son derece önemlidir. Çünkü biliyoruz ki yerel yönetimlerin başarısı genel iktidara giden yolda büyük katkılar sağlıyor. Ben Melek hanımın başarısının devamını diliyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sizle beraber Bozüyük ve Bayırköy Belediye Başkanlarımıza da bu iyi dileklerimizi iletiyorum. İl ve ilçe başkanlarımız, örgütlerimizle beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kimse belediyeye tasallut ederek zengin olmaya çalışmayacak. Eğer böyle yapmaya da kalkacak olan olursa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini bulacaktır. Şimdilik sakin kalıyoruz ve mesele çözülsün. Ama meseleyi başka boyutlara çeken olursa konuya gerekli yanıtı kurumsal kimliğimizden alacaklardır. Hiçbir belediye başkanımız yalnız değildir.”