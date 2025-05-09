CHP Grup Başkanvekili Günaydın: İBB soruşturmalarında neden 2019 öncesine dair dosyalar istenmiyor?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Araştırma Bürosu'nun Büyükçekmece Belediyesi’ne gönderdiği yazı ile geriye dönük 10 yıl boyunca Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin firma ve kişi listelerini istediğini belirtti.

"Savcılık talep etmiş, liste verilecek"

Günaydın, şunları kaydetti:

"Ayrıntılı listenin hazırlanarak 5 gün içinde polis memuruna teslim edilmesi isteniliyor. Bu, 18 bin civarında firma ve kişi listesinin hazırlanarak teslim edilmesi ve soruşturmaya konu edilmesi anlamına geliyor. Yazı ile istenilen bilgilerin tamamı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın veri tabanında bulunuyor. Buna karşın listenin ısrarla Büyükçekmece Belediyesi’nden istenilmesinin elbette bir nedeni vardır. Savcılık talep etmiş, liste verilecek. Ancak bazı soruları da soralım;

"Neden 2019 öncesine ilişkin dosyalar istenmiyor"

1- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden aşağıda belirtilen 13 ilçede inşaat ruhsatı verilen projelere ilişkin bir ilgi içerisinde değil.

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Zeytinburnu.

2- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden aşağıda belirtilen 12 ilçede 31 Mart 2024 öncesinde inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini talep etme ve soruşturma ihtiyacı duymuyor? Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyupsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Şile, Tuzla, Üsküdar

3- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden, adeta kent suçları açık hava müzesine dönüştürülen Esenyurt’u 200 bin nüfustan 1 milyon nüfusa çıkaran imar cinayetlerinin en azından son onbeş yılını (yani 2009 - 2019 yılları dahil) soruşturulmasına ilişkin bir motivasyon hissetmiyor?

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde yürütülen soruşturmalarda 2019 öncesine ilişkin dosyaların istenmediği özellikle ve altı çizilerek belirtilirken, Büyükçekmece Belediyesi’nde neden 2015 yılına kadar olan dosyalar talep ediliyor?

"Bekliyoruz"

Hiç kuşkusuz, bu sorulara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının vereceği makul ve hukuki cevaplar vardır. Bekliyoruz."