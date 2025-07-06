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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü omurgası kırıldı! (Video)

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından kürsüden düştü. Murat Emir hastaneye kaldırıldı. Emir'in L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edildi.

Haber Merkezi
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü omurgası kırıldı! (Video)
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün akşam Adıyaman'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından kürsüden düştü.

Medyascope’dan Ferit Binzet’in haberine göre; Emir, uzun süre yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Emir'in L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edildi

Burada yapılan kontrollerin ardından L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara’ya sevk edilecek.

Murat Emir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım" dedi. 

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