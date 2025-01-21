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CHP Grup Toplantısı Kartalkaya'daki facia nedeniyle ertelendi

CHP'nin TBMM Grup Toplantısı, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle ertelendi. CHP lideri Özel, il başkanlarıyla bir araya gelecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından, partinin izleyeceği strateji bugün kamuoyuna duyurulacak.

Haber Merkezi
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CHP Grup Toplantısı Kartalkaya'daki facia nedeniyle ertelendi
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CHP TBMM Grup Toplantısı Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 13.30’da CHP İl Başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 13.30’da CHP İl Başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecek.

Yangınla ilgili heyet gönderildi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından partisinin izleyeceği yol haritasını, en geç salı gününe kadar açıklayacağını söylemişti. Yücel, yeni yol haritasını salı günü Özgür Özel'in açıklayacağını duyurmuştu. Özgür Özel otel yangını ile ilgili heyet de görevlendirdi. CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki Heyet yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.

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