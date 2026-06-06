CHP grup toplantısı öncesi Kurtulmuş'tan açıklama: Genel başkan konuşabilir

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı Günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin Sözcüsü Müslim Sarı, dün yaptığı açıklamada, "Grup Toplantımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız" demişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grup Toplantısı hakkındaki tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" dedi.