CHP Grup Toplantısı öncesi TBMM’de önemli değişiklik: Ziyaretçi sayısı salonun iki katını geçemeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği tarafından siyasi parti grup başkanlıklarına gönderilen yazıyla, grup toplantılarının yapıldığı salonlarda uygulanacak yeni ziyaretçi kapasiteleri duyuruldu.

TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamında alınan karar doğrultusunda, grup toplantılarının gerçekleştirildiği günlerde olası karışıklıkların önlenmesi ve toplantı sonrasında ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz şekilde yapılabilmesi amacıyla salonların alabileceği maksimum kişi sayıları yeniden belirlendi.

Buna göre, Senato Salonu zemin katında 817 kişi, balkon katında 390 kişi, Büyük Grup Toplantı Salonu'nda 630 kişi ve Küçük Grup Toplantı Salonu'nda 352 kişi bulunabilecek.

İşte grup toplantı salonlarının kapasitesine göre siyasi partilere ayrılan azami ziyaretçi sayısı:

AK Parti: 1207 kişi

CHP: 630 kişi

MHP ve DEM Parti: 352 kişi

Yazıda, belirlenen kapasitelere milletvekilleri ve görevli personelin de dahil edildiği belirtilirken, her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayılarının sistem üzerinden ayrıca tanımlanacağı ifade edildi.

Ayrıca grup toplantılarında, randevu kabul sistemine ismi girilen ve üzerinde "Grup Toplantısı Giriş Kartı" ibaresi bulunan ziyaretçilerin salonlara alınacağı kaydedildi.

"O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine teslim etmemiz mümkün değildir"

Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, CHP Grup Toplantısı'na kendisinin başkanlık edeceğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da toplantıyı yöneteceğine dair bilgiye değinen Özel, "O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine teslim etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kılıçdaroğlu adına TBMM’ye giderek grup toplantısı talebini içeren bir dilekçeyi Grup Amirliğine sundu. Bu dilekçede toplantı saatinin Meclis Başkanlığı’na bildirilmesi talep edildi.

Kılıçdaroğlu’nun dilekçesi işleme alınmadı

CHP Grup Yönetimi, söz konusu dilekçeyi prosedür eksikliği nedeniyle işleme koymadı. Belgede; CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun imzası ve evrak numarasının bulunmadığı gerekçesiyle talebin geçersiz sayıldığı öğrenildi.

Yönetim tarafından, “Genel sekreter imzası ve evrak sayısı olmadığı için işlem yapamıyoruz” değerlendirmesiyle başvuru reddedildi.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi yeni bir adım atarak, taleplerini doğrudan TBMM Başkanlığı’na yazılı başvuru yoluyla iletmişti.