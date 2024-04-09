CHP, Hatay için tam kanunsuzluk başvurusu yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Manisa Çatal Mezarlığı’nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti.

Özel, “Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’yi ziyaretle başladık. İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden siyaset arkadaşlarımızla birlikte hem aile büyüklerimizi ziyaret ettik hem partimizin kurucu il başkanlarını, görevi başında şehit edilen Neşe Gülersoy’u, Mete Erdem’i ziyaret ettik. Şimdi aynı tarihlerde görevi başındayken şehit edilen Milliyetçi Hareket Partisi’nin il başkanı, eczacı meslektaşım Cemil Çöllü’yü de ziyaret edeceğiz. Onun kabrine doğru gidiyoruz. Daha önce de söyledik. Biz, Manisa’nın evlatlarıyız. Ailemiz belli, soyumuz belli, sopumuz belli. Evimiz belli, mezarımızın yeri dahi belli. Her bayram olduğu gibi bu ziyareti yapıyoruz” dedi.

Tam kanunsuzluk başvurusu yapacağız

Özel, Hatay’daki seçim sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine, “Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay’da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan, 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır” yanıtını verdi.

Çifte standart uygulandı

Özel, “Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımızla aynı gerekçeyle iktidar partisi tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra, ben sertleşmek istemem. Ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Ben tüm başvuruları hazırlatıyorum. Tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin takipçisiyim. Hatay’da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz, sakın bir yanlışa kalkışmasınlar” ifadesini kullandı.

Önemli küçük bir adımdır

Özel, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e yönelik ticaret kısıtlaması kararının anımsatılması üzerine, “30 Ramazan, neredeyse 30 iftarda ben bunu konuştum. Dinlemediler. Siyasette olan, olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki, kısıtlama varsa, bütün iddialarımız doğruymuş. İsrail ile ticaret, Filistin’e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bugünkü karar, sadece beni değil ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından, solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz, onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz, atılan adım, önemli küçük bir adımdır. İsrail’e ticaret, Filistin’e ihanettir” değerlendirmesinde bulundu.