CHP Hatay Milletvekili Mullaoğlu: Hiç kimse bu insanları buradan çıkaramaz

Konaklama merkezinin önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, merkezde çok sayıda öğretmen ve yurttaşın kaldığını belirterek tahliye kararının kış koşullarında uygulanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Tıraş, birçok kişinin evinin rezerv alanda bulunduğunu veya güçlendirme çalışmalarının tamamlanmadığını, bu nedenle barınma sorunlarının sürdüğünü söyledi. Çocukların yakın okullara devam ettiğini hatırlatan Tıraş, kalıcı konutlar tamamlanmadan yapılacak bir tahliyenin hem eğitim sürecini hem de yurttaşların yaşamını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Ayrıca hiçbir öğretmen ya da yurttaşın 21 metrekarelik konteynerlerde gönüllü olarak kalmadığını, zorunluluk nedeniyle burada bulunduklarını belirterek tahliye sürecinin yaza bırakılmasını talep etti. Erken bir tahliyenin öğretmenlerin atama, ulaşım, konut ve eşya temini gibi konularda ciddi sorunlar yaratacağını vurgulayan Tıraş, bölgede yeterli konut bulunmadığının altını çizdi.

Mullaoğlu: “Bu insanları kimse buradan çıkaramaz”

Basın açıklamasında konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, kimsenin keyfi olarak konteynerlerde yaşamadığını, depremin büyüklüğü nedeniyle barınma sorununun devam ettiğini söyledi. Tahliye edilen kişilere nereye gideceklerinin gösterilmediğini belirten Mullaoğlu, yetkililere “İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor?” sözleriyle tepki gösterdi. Kış şartlarında yapılacak bir tahliyenin kabul edilemez olduğunu ifade eden Mullaoğlu, kararın acilen geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Gerekirse sabahlara kadar çağrı yapacağını belirten Mullaoğlu, hiç kimsenin bu insanları bulunduğu yerden çıkaramayacağını söyledi.