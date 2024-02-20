CHP Hatay'da 'Lütfü Savaş'la devam' dedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay'da adaylık tartışmalarına noktayı koydu. CHP'den yapılan açıklamada Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi.
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CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:
"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."