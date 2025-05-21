CHP, Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurdu

ANKARA (EKONOMİ)

Komisyon, CHP’li belediyelere ait hayvan bakımevlerini yerinde inceleyecek; sokak hayvanlarının yaşam koşullarını, bakımevlerindeki sağlık, hijyen, beslenme ve rehabilitasyon standartlarını gözlemleyecek.

Elde edilen bulgular düzenli raporlar halinde ilgili kurullarla paylaşılacak. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilecek ve belediyelerin bu alandaki hizmet kalitesini artıracak rehber dökümanlar hazırlanacak.

Komisyonun çalışmalarında, hayvan hakları alanında uzman kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılacak.

Bu işbirlikleri ile bilimsel ve etik temelli bir yaklaşım çerçevesinde politika geliştirme süreçlerinin desteklenerek, CHP’li belediyelerde örnek bir standart oluşturulması ve Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.