CHP, Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurdu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’i, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na, Başkan Yardımcısı olarak atadı. Aynı zamanda CHP “Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurularak, komisyon başkanlığına Nimet Özdemir getirildi.
ANKARA (EKONOMİ)
Komisyon, CHP’li belediyelere ait hayvan bakımevlerini yerinde inceleyecek; sokak hayvanlarının yaşam koşullarını, bakımevlerindeki sağlık, hijyen, beslenme ve rehabilitasyon standartlarını gözlemleyecek.
Elde edilen bulgular düzenli raporlar halinde ilgili kurullarla paylaşılacak. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilecek ve belediyelerin bu alandaki hizmet kalitesini artıracak rehber dökümanlar hazırlanacak.
Komisyonun çalışmalarında, hayvan hakları alanında uzman kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılacak.
Bu işbirlikleri ile bilimsel ve etik temelli bir yaklaşım çerçevesinde politika geliştirme süreçlerinin desteklenerek, CHP’li belediyelerde örnek bir standart oluşturulması ve Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.