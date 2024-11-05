CHP heyeti, Narin Güran duruşması için 7 Kasım'da Diyarbakır'da olacak

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da yapılacak. Barolar ve kadın örgütlerinin yanı sıra CHP de duruşmayı izlememek için Diyarbakır'da olacaklarını duyurdu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul 3. Bölge Milletvekili Türkan Elçi, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgedeki bütün il kadın kolu başkanları ve örgütlerinin katılımıyla 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır’da görülecek ilk duruşma için Diyarbakır’da olacak.

"Bu ülkenin ihtiyacı, adaletin sağlanmasıdır"

Kaya, şunları söyledi:

"Kadın ve çocuk cinayetlerini önlemek adına imzacı olduğumuz önleyici mekanizmaları etkin uygulamak yerine Narin’in davasına Bakanlık tarafından avukat gönderilmesini akıl ile dalga geçilmesi olarak okuyorum. Bu ülkenin ihtiyacı üç beş bakanlık avukatı değil, adaletin sağlanmasıdır. Bu ülkenin ihtiyacı ‘üstün’ hukuku değil hukuk üstünlüğüdür. Bizler Narin için 7 Kasım’da bütün sorumlulara hesap sormak için Diyarbakır’da olacağız. İlk gün de oradaydık, son güne kadar orada olacağız."