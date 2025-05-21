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CHP, HSK seçimlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu!

CHP, Meclis'te yapılan HSK seçimlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.

Haber Merkezi
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CHP, HSK seçimlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu!
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CHP, TBMM’de yapılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Dün TBMM Genel Kurulu’nda HSK’nın 5 üyesinin belirlenmesine yönelik seçim gerçekleştirilmiş, seçim sırasında CHP ile iktidar partisi arasında usule ilişkin tartışmalar yaşanmıştı.

“Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz”

CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bulmuş ve Genel Kurul’u apar topar terk etmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve “Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” demişti.

Ne olmuştu?

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda seçilmesinin ardından Genel Kurul gündemine geldi. Milletvekilleri Yargıtay üyesi kontenjanından üç, Danıştay üyeliği kontenjanından bir, avukat ve yükseköğretim üyesi kontenjanından ise bir kişi seçti.

Yapılan birinci tur oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday tarafından sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda üye tam sayısını 5’te iki çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu arandı.

İkinci turda da hiçbir aday için koşullar sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle kura çekildi. Buna göre Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’ya üye olarak seçildi. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

CHP’liler Genel Kurulu terk etti

Üyelerin seçimi sırasında usul tartışması yaşandı. CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bularak Genel Kurul’u terk etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, seçimin hukuksuz olduğunu belirtti. Günaydın, iktidarın Anayasa’yı ihlal ettiğini savundu. CHP Grubu, Günaydın’ın konuşmasından sonra Genel Kurul’u terk etti.

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