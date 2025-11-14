  1. Ekonomim
CHP, İBB iddianamesini hazırlayan savcıları HSK'ya şikâyet etti

CHP, İBB iddianamesine ilişkin Genel Başkan Özgür Özel’in açıkladığı, Meşe kod adlı gizli tanığın ifadelerinin sonradan İlke kod adlı gizli tanığın beyanı olarak iddianameye işlendiği iddialarını HSK’ya taşıyarak, iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında şikâyette bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Sultanbeyli mitinginde İBB dosyasına ilişkin olarak gizli tanıklarla ilgili iddialarda bulunduç Özel, "Gizli tanıklar ilk başta üç taneydi. Bunların sayısını 15'e çıkarmışlar. Onlarca arkadaşımıza suçlamalarda iftiracıların söyledikleri var. İlk başlarda bir Çınar vardı. Her iftirayı o atardı. Her yerde ‘Çınar’ın dediğine göre, Çınar’ın dediğine göre.’ Sonra bu Çınar’la araları bozulmuş. Bu Çınar’ın söylediği sözler, bu Çınar’a verilen vaatler, bu Çınar’ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar’ı yedinci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar altıncı katta intihara kalkışmış" iddiasında bulundu.

Özel, "Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği, herkesin adliyede bildiği gerçek. O yaşanan intihara kalkışma olaydaki kişi Çınar’ın ta kendisidir. Şimdi o Çınar’ın aylar önce söylediği ifadeleri Çınar’dan almışlar, İlke’ye söylettirmişler. İlke diye yeni bir gizli tanığa. Yalan olduğu buradan belli. Kumpas olduğu buradan belli" dedi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ ise İBB dosyasındaki gizli tanık "Çınar" bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin açıklama yaparak, CHP'li Murat Emir'in söz konusu iddiaya ilişkin paylaştığı videodaki kişinin gizli tanık olmadığını belirtti.

Başsavcılık açıklamasında, Özel'in "Şimdi o Çınar’ın aylar önce söylediği ifadeleri Çınar’dan almışlar, İlke’ye söylettirmişler" iddialarına ilişkin olarak da, "İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu iddiaları bugün Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) taşıdı. Meşe kod adlı gizli tanığın ifadelerinin sonradan İlke kod adlı gizli tanığın beyanı olarak iddianameye işlendiği iddialarını HSK’ya taşıyan CHP, iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında şikâyette bulundu

