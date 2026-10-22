CHP ihraç etmişti: Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi belli oldu

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Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından kararını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda konuşan Kösedağı, yaklaşık bir aydır Kadıköylülerle ve saha ekipleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek siyasi mücadelesini Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldığını bildirdi.

Kösedağı, söz konusu kararı belediye meclis üyelerinin büyük çoğunluğuyla birlikte aldıklarını ifade etti.

"Her mahallede vatandaşlarımızı dinledim"

CHP'de 23 yıldır siyaset yaptığını belirten Kösedağı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından geçen süreçte vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerin kararında etkili olduğunu söyledi.

Kösedağı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim."

30 meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti'ye geçti

Siyasi yolculuğuna Yeni Parti'de devam edeceğini duyuran Kösedağı, belediye meclisindeki 36 üyeden 30'unun da bu karara katıldığını belirtti.

Kösedağı, "36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

30 Eylül'de disipline sevk edilmişti

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 30 Eylül'de CHP tarafından kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Aynı süreçte Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında yer almıştı.