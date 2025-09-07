CHP İl Başkanlığı önündeki barikatları aşan vatandaşlara polis müdahalesi!

Giriş çıkışların yasaklandığı CHP İl Binası önünde vatandaşlar ile polis kuvvetleri arasında arbade yaşandı.

Polis barikatlara yüklenen vatandaşlara müdahale etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Buradan sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri; İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" açıklaması geldi.

Yüzlerce kişi CHP İl Başkanlığı'na yürüdü

İstanbullular, polis tarafından abluka altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Polis tarafından kapatılan yollarda kurulan barikatlar önünde eylem yapan yüzlerce vatandaş, "Aç, aç barikatı aç", "Sen kimin polisisin?", "Sarayın değil, halkın polisi ol", "Yüklen, yüklen barikata yüklen" sloganları attı, alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.

Polis barikatlarını aşanların, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşleri sürüyor. Zaman zaman polisle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanıyor.