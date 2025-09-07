  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP İl Başkanlığı önündeki barikatları aşan vatandaşlara polis müdahalesi!
Takip Et

CHP İl Başkanlığı önündeki barikatları aşan vatandaşlara polis müdahalesi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinin polis tarafından abluka altına alınması sonrası yüzlerce kişi, CHP İl Başkanlığı'na doğru yürüdü. Polisin barikatları aşan vatandaşlara müdahalede bulunurken, vatandaşların "Aç, aç barikatı aç" sloganları attığı duyuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP İl Başkanlığı önündeki barikatları aşan vatandaşlara polis müdahalesi!
Takip Et

Giriş çıkışların yasaklandığı CHP İl Binası önünde vatandaşlar ile polis kuvvetleri arasında arbade yaşandı.

Polis barikatlara yüklenen vatandaşlara müdahale etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Buradan sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri; İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" açıklaması geldi. 

Yüzlerce kişi CHP İl Başkanlığı'na yürüdü

İstanbullular, polis tarafından abluka altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Polis tarafından kapatılan yollarda kurulan barikatlar önünde eylem yapan yüzlerce vatandaş, "Aç, aç barikatı aç", "Sen kimin polisisin?", "Sarayın değil, halkın polisi ol", "Yüklen, yüklen barikata yüklen" sloganları attı, alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.

Polis barikatlarını aşanların, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşleri sürüyor. Zaman zaman polisle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanıyor. 

Gündem
Türkiye'nin 2026-2028 OVP hedefleri açıklandı!
SON DAKİKA
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal
Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir
İstanbul'da tencere tava sesleri! Vatandaşlar evlerinden tepki göstermeye başladı
İstanbul'da tencere tava sesleri! Vatandaşlar tepki göstermeye başladı
Balıkesir diken üzerinde! Bir korkutan deprem daha
Balıkesir diken üzerinde! Bir korkutan deprem daha