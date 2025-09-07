CHP il binasının ablukaya alınmasına ilişkin Özgür Özel'den ilk açıklama: Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlğının abluka altına ilanmasına ilişkin ilk açıklamasında "Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul İl Binası önündeki olaylara ilişkin ilk açıklaması partisinin kuruluş yıl dönümü nedeni ile düzenlenen konsere katılımda geldi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın bu gece saat 23.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapmasının ardından İstanbul Valiliği bu akşamdan başlamak üzere 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

CHP İl Binası çok sayıda çevik kuvvet ekibi tarafından ablukaya alındı. Binaya giriş çıkışlar kapatıldı. CHP'li vekiller ve yöneticiler ila il binası önündeki polisler arasında arbedeler yaşandı.

Özgür Özel'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ablukaya ilk tepkiyi, partisinin 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada verdi.



Özel, burada yaptığı açıklamada, tüm abluklaya rağmen korkmadıklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, bütün CHP'lileri il binası önüne çağırdı.

Halktv'nin aktarığı bilgilere göre Özel, açıklamasında şunları söyledi:

"Burada bu muhteşem geceyi takip etmek, türkülere eşlik etmek ve sizlerle birlikte dayanışmayı büyütmek, huzurlu bir geceyi, akşamı paylaşmak arzusundaydım. Ancak bu partinin nasıl bir parti olduğunu bilmeyenler, bu partiyi plazalarda, avukat bürolarında kurulmuş partilerle karıştıranlar, bu partinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleşmesiyle savaş meydanında, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar. İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana, ne Özgür Çelik'e, ne bir başkasına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, Çevik Kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz Asliye Hukuk Mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyım oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun!

"CHP'yi savunmak cumhuriyeti savunmaktır"

Şunu bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak, cumhuriyeti savunmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, cumhuriyete saldırmaktır. Cumhuriyete saldıranların karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca, 102 yıl önceki, 105 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız!

Buradan İstanbul İl Başkanlığımızı savunan milletvekillerimizi, İl Başkanımız Özgür Çelik'i ve tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla selamlıyoruz. Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.

"CHP'lileri baba ocağına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler. Rahatsız oluyorlar, korkuyorlar, korkmaya devam edecekler. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız. Millet bizledir, halk bizledir. Biz kazanacağız.

Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri, İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.

Ve AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum: Tarihi bir yanılgı içindesiniz. Mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in Partisi'nin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır. Son uyarımdır."