CHP il binasının yakınında ateş edilmesiyle ilgili 4 gözaltı
CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı duyuruldu.
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İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, "CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.