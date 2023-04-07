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CHP il binasının yakınında ateş edilmesiyle ilgili 4 gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

 

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