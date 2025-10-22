CHP il kongresinde kriz: Belediye başkanı "Kovun beni" diyerek salonu terk etti

CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde kürsüye çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, konuşmasına 31 Mart seçim sürecine değinerek başladı.

Akay, partisinin kendisine yeniden adaylık görevi verdiğini hatırlatarak, seçim döneminde parti içi bazı isimlerin farklı partilere çalıştığını söyledi. Akay, "31 Mart seçim dönemi partim bana Çerkezköy'de yeniden üçüncü defa adaylık görevi verdi. Evvelini anlatmaya gerek yok, zaten herkesin malumu. Herkes adaylıklarını aldı ve seçim süreci başladığında yeni bir sayfanın açılacağı gün sebepsiz bir mücadele başladı. Çerkezköy'de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi, bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu" dedi.

Akay, bu kişilerin seçim sonrası ödüllendirildiğini savunarak, "Organize ettirenlerin de, edenlerin de bir kısmı şu an burada bu salonda aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler. O da yetmezmiş gibi bu arkadaşlara ödül olarak bu kongrelerde ilçe yöneticiliği görevi verdiler. Bunları yapanlar burada, bu salondalar. Yönetici olarak beni dinliyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.

"Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz"

Kongre salonunda tansiyonun yükseldiği anlarda Akay, sözlerini daha da sertleştirdi. "İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz" diyen Akay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüksek Disiplin Kuruluna sesleniyorum. Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Biz kimsenin değil, 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Burası baba ocağıysa, kimsenin babasının oyuncağı da değildir. Bu örgütün vicdanına inanan birisi olarak söylüyorum. 1.5 yıldır sesimizi duymayan yöneticilere sesleniyorum" dedi.

"Çözüm bizi kovmaksa kovun"

Salondan ayrılmadan önce partililere seslenen Akay, "Hepimiz bu partinin evlatları mıyız değil miyiz, karar verin. Bizim tüm seçimler boyunca sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için nasıl çalıştığımıza tüm Tekirdağ şahittir. Bu partinin vicdanı tüm yaşananlara şahittir. Biz kellemiz koltukta partimiz için bu vazifeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Şimdi dönün yaşananlara bakın ve gereğini yapın. Çözüm bizi kovmaksa kovun, bu kavgaya, bu gidişe bir son verin. Yoksa bu gidiş gidiş değildir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vahap Akay salonu terk etti.